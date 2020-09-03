الرياضة

رانيا علواني تنعى إداري النادي الأهلي عماد اليماني

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نعت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عماد اليماني، إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي توفى مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض. 

وعلقت رانيا علواني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته". 

وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.

وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي أثر تدهور حالته الصحية.

وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.

ويعد عماد اليماني واحدًا من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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