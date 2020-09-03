رانيا علواني تنعى إداري النادي الأهلي عماد اليماني

وعلقت رانيا علواني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته".
وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي أثر تدهور حالته الصحية.
ويعد عماد اليماني واحدًا من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.
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