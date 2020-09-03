سعد سمير ينعى عماد اليماني المدير الإداري بالنادي الأهلي

ونشر سعد سمير، عبر خاصية "ستوري" بحسابه بإنستجرام، صورة للراحل معلقا عليها "الله يرحمك يا كابتن عماد ويجعلك في الجنة".
وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات.
وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيرة بسبب المرض.
ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين..
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