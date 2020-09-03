نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: نجوم الأهلي يرفضون تجاوزات كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏أوضح أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، تفاصيل مشادة محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد الشناوي في مران الاهلي بملعب الفريق بمختار التتش.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "الأهلي خسر كل الأموال التي دفعها في محمود كهربا ورهانه على هذا اللاعب والأيام اثبتت ذلك منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من افيس البرتغالي".

وأضاف، " كباتن النادي الأهلي رفضوا بشكل قاطع تعدي محمود كهربا بالالفاظ داخل غرف الملابس، هناك ثوابت لن يتقبل بوجودها، وكل هذه الثوابت كسرها كهربا وكانت السبب في حدوث الأزمة بين كهربا والشناوي".

واستكمل، "محمد الشناوي قائد وحارس كبير لم يتقبل أن ألفاظ كهربا في غرف ملابس الأهلي، وكذلك كل اللاعبين الموجودين".‏