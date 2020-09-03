أكد أحمد حسام ميدو، أن الراحل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر الأهلي، رفض الاحتراف، وتمسك بالبقاء في الفريق الأحمر؛ من أجل كتابة التاريخ.
وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كلمت محمد عبد الوهاب قبل وفاته بـ أسبوعين وانا جايبله عرض احتراف كويس جدًا، قلتله لو جالك عرض كويس من فرنسا تسافر؟ .. لقيت رد غريب جدًا عمري ما كنت أتخيله "قالي أنا مبسوط كده.. أنا ببني تاريخ في الأهلي والمنتخب وسط زمايلي، ومش عايز أكتر من كدة".
وأضاف ميدو "كان حلمي دائمًا أن يحترف أكبر عدد من اللاعبين المصريين في أوروبا".
وختم ميدو حديثه قائلا "محمد عبد الوهاب أحد أفضل الباكات التي أتت في تاريخ مصر، ويُعتبر أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها طوال حياتي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميدو: محمد عبد الوهاب رفض الرحيل عن الأهلي للاحتراف قبل وفاته بأسبوعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.