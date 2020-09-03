الرياضة

قالولي الجاكيت وحش.. ميدو يمازح متابعيه بسبب «أوضة اللبس»

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نشر احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من كواليس إحدى حلقات برنامج "أوضة اللبس".

وظهر ميدو وهو يرتدي جاكت بدلة على بنطلون رياضي، معلقا "كنت هطلع كده والله بس الشباب قالولي الچاكيت وحش".

وقال ميدو في تصريحاته أثناء تقديم برنامجه "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "كلمت محمد عبد الوهاب قبل وفاته بـ أسبوعين وانا جايبله عرض احتراف كويس جدًا، قلتله لو جالك عرض كويس من فرنسا تسافر؟ .. لقيت رد غريب جدًا عمري ما كنت أتخيله "قالي أنا مبسوط كده.. أنا ببني تاريخ في الأهلي والمنتخب وسط زمايلي ومش عايز اكتر من كدة".

وختم حديثه قائلا: "محمد عبد الوهاب أحد أفضل الباكات التي أتت في تاريخ مصر ويُعتبر أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها طوال حياتي". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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