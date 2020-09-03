قالولي الجاكيت وحش.. ميدو يمازح متابعيه بسبب «أوضة اللبس»

وظهر ميدو وهو يرتدي جاكت بدلة على بنطلون رياضي، معلقا "كنت هطلع كده والله بس الشباب قالولي الچاكيت وحش".
وختم حديثه قائلا: "محمد عبد الوهاب أحد أفضل الباكات التي أتت في تاريخ مصر ويُعتبر أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها طوال حياتي".
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