نعى الكابتن إبراهيم سعيد النادي الأهلي السابق، عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد صراع مع المرض. ونشر أبراهيم سعيد، صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا "‏‏خالص عزائي للجميع ولجماهير النادي الأهلي وفاة كابتن عماد اليماني الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان كان أخ أكبر وصديق لجميع اللاعبين". وتوفي عماد اليماني إداري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بعد صراع مع المرض طيلة ٥ سنوات. وكان عماد اليماني قد ترك مهمة عمله بالأهلي في 2015 علي اثر تدهور حالته الصحية . وعاني اليماني كثيرًا في فتراته الأخيره بسبب المرض. ويعد عماد اليماني واحد من أهم إداريي فريق الكرة في الحقبتين الأخيرتين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر «كان أخ أكبر وصديق».. إبراهيم سعيد ينعى عماد اليماني إداري الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.