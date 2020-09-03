في الذكرى الـ 8 لوفاته.. أبرز إنجازات محمود الجوهري كـ لاعب في الأهلي والمنتخب

أسطورة كروية من الصعب أن تتكرر مرة أخرى، محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لـ الأهلي والزمالك والمنتخب الأول، والذي تحل اليوم الذكرى الـ 8 لوفاته عقب صراع طويل مع المرض.

وحقق الجوهري العديد من الإنجازات والألقاب على مدار مسيرته كـ لاعب كرة قدم حيث يرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز تلك الإنجازات.

بدأ محمود الجوهري مسيرته كـ لاعب وهو في سن الـ 17 حيث أصبح من عناصر الفريق الأول الأساسية في الفترة من 1955 لـ 1964 وتوج مع الفريق بـ 6 القاب للدوري المصري و 3 بطولة كأس مصر وبطولة في دوري القاهرة.

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كما حقق العديد من الألقاب في مشاركته مع المنتخب الأول، حيث توج مع الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 1959، كما أنه توج بلقب هداف البطولة وتأهل مع المنتخب لـ أولمبياد روما 1960.

وشارك الجوهري في 25 مباراة دولية مع المنتخب الأول.

توفي الجوهري عقب الإصابة بـ جلطة دماغية أدت لـ نزيف في المخ وتم نقله لـ أحد المستشفيات في الأردن، حيث تم الإعلان عن وفاته إكلينيكيا وتم إعلان الوفاة رسميا يوم 3 سبتمبر 2012.