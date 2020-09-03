موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصري مساء اليوم، الخميس، لـ استاد الدفاع الجوي، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.
وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".
ويخوض الفريقان المباراة وسط رغبة في حسم مركز وصيف الدوري، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما، ولكن يتفوق بيراميدز بفارق الأهداف.
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز، والمقرر لها في تمام الثامنة ونصف مساء اليوم" الخميس"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري للحكم الدولي محمد الحنفي، ويساعده كل من أحمد حسام حكما مساعدا، وسمير جمال حكما مساعدا، ومحمد سمير بكر حكما رابعا ، ومحمد الصباحي حكم فيديو ، وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.
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