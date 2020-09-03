الرياضة

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي  علي فوز فريقه أمس أمام نظيره سموحة بعد تعثره في ثلاث مباريات ماضية. 

وقال مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير :"الفريق لم يخضع لفترة إعداد مثل باقي الأندية، وقبل مباراة الأهلي لم نتمرن نهائياً، وكنت أعلم بالمعاناه الكبيرة التي سنمر بها لأننا لم نعد للمباريات بشكل جيد".

وأضاف:"لاعبي الفريق كانوا يعانوا من النقص البدني وتحدثت معهم بخصوص التعب والمرض وقولت لهم أنه تم الشفاء لنا جميعا،  وكانوا على قدر من المسئولية أمام سموحة".

وتابع:" المباراة السابقة اضعنا الكثير من الفرص لو تم استغلالها جيدا كانت المباراة انتهت بشكل أخر، ورغم المكسب علي سموحة مازلنا في منطقة الخطر  ومكسب اليوم سيعطينا دفعة لباقي المباريات".

Advertisements

وأكمل:" تواصل معي مسئولي المصري البورسعيدي من أجل تولي تدريب الفريق وتلقيت عرض مغري منهم ولكن رفضت أن أرحل عن الانتاج في ظل  الظروف الصعبة التي نمر بها واحترم المصري رغبتي، وشرف لي تدريبه في أي وقت".

وواصل:" بطولة الدوري انحسمت بشكل كبير للأهلي وفايلر أمامه البطولة الأهم أفريقيا ولابد أن يريح لاعبي الفريق الكبار والبدائل في نفس مسوي الأساسين".

وأردف:" حزين لرحيل رمضان صبحي لنادي بيراميدز وهو أمر واقع ونفس الموقف حدث مع عبدالله السعيد لكنه ليس من أبناء النادي بينما رمضان تربي في الأهلي، وذهب لأوروبا ولم يظهر، وعندما عاد للأهلي تألق والأحمر هو صاحب الفضل عليه، والمقابل المادي لا يساوي شئ بجانب حب الجماهير ".

وأتم تصريحاته:" لابد أن يتعلم كهربا مما حدث، وعلي الجميع أن يعطيه النصائح حتي لا يصعب الأمور على نفسه".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا