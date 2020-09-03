نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - علق مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي علي فوز فريقه أمس أمام نظيره سموحة بعد تعثره في ثلاث مباريات ماضية.
وقال مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير :"الفريق لم يخضع لفترة إعداد مثل باقي الأندية، وقبل مباراة الأهلي لم نتمرن نهائياً، وكنت أعلم بالمعاناه الكبيرة التي سنمر بها لأننا لم نعد للمباريات بشكل جيد".
وأضاف:"لاعبي الفريق كانوا يعانوا من النقص البدني وتحدثت معهم بخصوص التعب والمرض وقولت لهم أنه تم الشفاء لنا جميعا، وكانوا على قدر من المسئولية أمام سموحة".
وتابع:" المباراة السابقة اضعنا الكثير من الفرص لو تم استغلالها جيدا كانت المباراة انتهت بشكل أخر، ورغم المكسب علي سموحة مازلنا في منطقة الخطر ومكسب اليوم سيعطينا دفعة لباقي المباريات".
وأكمل:" تواصل معي مسئولي المصري البورسعيدي من أجل تولي تدريب الفريق وتلقيت عرض مغري منهم ولكن رفضت أن أرحل عن الانتاج في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها واحترم المصري رغبتي، وشرف لي تدريبه في أي وقت".
وواصل:" بطولة الدوري انحسمت بشكل كبير للأهلي وفايلر أمامه البطولة الأهم أفريقيا ولابد أن يريح لاعبي الفريق الكبار والبدائل في نفس مسوي الأساسين".
وأردف:" حزين لرحيل رمضان صبحي لنادي بيراميدز وهو أمر واقع ونفس الموقف حدث مع عبدالله السعيد لكنه ليس من أبناء النادي بينما رمضان تربي في الأهلي، وذهب لأوروبا ولم يظهر، وعندما عاد للأهلي تألق والأحمر هو صاحب الفضل عليه، والمقابل المادي لا يساوي شئ بجانب حب الجماهير ".
وأتم تصريحاته:" لابد أن يتعلم كهربا مما حدث، وعلي الجميع أن يعطيه النصائح حتي لا يصعب الأمور على نفسه".
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