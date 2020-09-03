نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار كورونا يبعد تراوري عن مواجهة ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدير الفني لإسبانيا لويس إنريكي، يوم الأربعاء، أن لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، أداما تراوري، لم يسافر مع المنتخب لشتوتجارت لمواجهة ألمانيا في مستهل مشوار بطولة دوري الأمم الأوروبية الخميس المقبل، بسبب "نتيجة مشكوك فيها" لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ولكنه لم يستبعده من حساباته في مواجهة الأحد المقبل، أمام أوكرانيا.

وأقر إنريكي في مؤتمر صحافي عن بُعد: "نتيجة أداما التي أجراها قبل أيام من السفر لألمانيا مشكوك فيها، ولهذا لم يتمكن من السفر، ولكن الأطباء أبلغوني بإمكانية مشاركته أمام أوكرانيا".

ومن المنتظر أن يجتمع اللاعب بالأطباء لمعرفة النتائج الجديدة للاختبارات التي أجراها في وقت سابق، قبل اتخاذ قرار نهائي جديد حول استمراره داخل معسكر "الماتادور" بمدينة لاس روزاس الرياضية في مدريد.

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وتابع: "ننتظر أنباء جديدة، ولكننا لن نخاطر بأي لاعب، وسيعود في الوقت المناسب للتدريبات، أداما قد يشارك في مباراة أوكرانيا، ولكننا ننتظر تأكيد الأطباء".

ويستهل "الماتادور" مسيرته في النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية الخميس المقبل، في شتوتغارت بمواجهة من العيار الثقيل أمام ألمانيا، قبل أن يستضيف بعدها بثلاثة أيام أوكرانيا في مدريد.

وتتواجد إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة بالمستوى الأول إلى جانب كل من ألمانيا وأوكرانيا وسويسرا.