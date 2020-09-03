شبح الغيابات يضرب الزمالك وبيراميدز في مباراة الصراع على لقب الوصيف اليوم

تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، مباراة الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.
ويخوض فريق الزمالك المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة وأبرزها طارق حامد نجم الفريق للإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام إنبي.
ويغيب محمد حسن وحازم إمام نجما الفريق للإصابة.
ويقترب محمود علاء نجم الفريق من المشاركة عقب تعافيه من الإصابة.
أما عن الجانب الآخر فيعاني فريق بيراميدز من غياب مؤثر وهو عبدالله السعيد نجم الفريق عقب إصابته في العضلة الخلفية.
كما يغيب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للإصابة خلال المران الجماعي للفريق بالاضافة لـ دودو الجباس بسبب الإيقاف.
ويخوض الفريقان المباراة وسط رغبة في حسم مركز وصيف الدوري المصري حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يتفوق بيراميدز بفارق الأهداف.
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