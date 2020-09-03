الرياضة

شبح الغيابات يضرب الزمالك وبيراميدز في مباراة الصراع على لقب الوصيف اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، مباراة الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

ويخوض فريق الزمالك المباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة وأبرزها طارق حامد نجم الفريق للإيقاف عقب الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الفريق أمام إنبي.

ويغيب محمد حسن وحازم إمام نجما الفريق للإصابة. 

ويقترب محمود علاء نجم الفريق من المشاركة عقب تعافيه من الإصابة. 

Advertisements

أما عن الجانب الآخر فيعاني فريق بيراميدز من غياب مؤثر وهو عبدالله السعيد نجم الفريق عقب إصابته في العضلة الخلفية. 

كما يغيب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للإصابة خلال المران الجماعي للفريق بالاضافة لـ دودو الجباس بسبب الإيقاف.  

ويخوض الفريقان المباراة وسط رغبة في حسم مركز وصيف الدوري المصري حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يتفوق بيراميدز بفارق الأهداف. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شبح الغيابات يضرب الزمالك وبيراميدز في مباراة الصراع على لقب الوصيف اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا