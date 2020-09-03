مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوري المصري الذي تم استئنافه بعد فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا. مواعيد مباريات الدوري فريق طنطا X فريق الاتحاد السكندرى –3:30 عصرا– أون تايم سبورت فريق نادى مصر X فريق حرس الحدود – 6:00 مساءً – أون تايم سبورت فريق المقاولون العرب X فريق المصرى البورسعيدى – 8:30 مساءً Advertisements فريق بيراميدز X فريق الزمالك - 8:30 مساءً – أون تايم سبورت مواعيد كأس الخليج العربى الإماراتى فريق شباب الأهلى دبى X فريق الظفرة – 5:00 مساءً – AD SPORTS 2 HD فريق اتحاد كلباء X فريق الجزيرة – 5:00 مساءً – AD SPORTS 1 HD

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