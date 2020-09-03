نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد: رحيل ميسي عن برشلونة خسارة للجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن أهمية ليونيل ميسي نجم برشلونة في الدوري الإسباني.

وقال راموس خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده يوم الأربعاء، في معسكر منتخب إسبانيا، الذي يستعد لخوض مباراته أمام نظيره الألماني، الخميس المقبل، ضمن دوري الأمم الأوروبية، حول أزمة برشلونة وقائده الأرجنتيني: "ميسي يجعل الليجا وبرشلونة والكلاسيكو دائماً بشكل أفضل.

وتابع الماتادور راموس: "لقد اتخذ قرارا من أجل مستقبله، وحصل على حقه في تقرير مصيره، لكننا نحب دائما الفوز على الطرف الأفضل، ولذا نود بقاءه، ولا أعرف إذا كان سيفعل ذلك بأفضل طريقة، ولكن خروجه سيكون خسارة للجميع".

Advertisements

وأضاف: إنها قضية يجب أن نتركها جانبا، فلسنا طرف فيها.

وحول ما إذا كان يشعر بالارتياح لرحيل ميسي عن برشلونة، وعدم مواجهته، أوضح: "كما قلت، ليو يجعل الدوري الإسباني أفضل، فهو يجعل مباريات الكلاسيكو أكثر جمالا وإثارة، هو واحد من اللاعبين الأفضل في العالم، والكرة الآن في ملعبه ليقرر مستقبله".

وحول المواجهة المرتقبة مع لاعبي بايرن ميونخ أبطال أوروبا في منتخب ألمانيا، قال راموس: لم يكن لديهم الوقت للراحة، في بعض الأحيان لا تعرف ما إذا كان من الأسوأ أن تلعب ضد قدامى المحاربين أو اللاعبين الشباب الذين يأتون من أجل السيطرة على العالم، فهم أثقل وزنا ويركضون أكثر".