من مباراة الجزائر.. زيدان يسترجع زكرياته مع أمم إفريقيا 2010

استرجع الكابتن محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق زكرياته مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 201‪0 ونشر محمد زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له من مباراة المنتخب المصري مع الجزائر وعلق عليها قائلا: "هل يمكنك تخمين اللعبة والسنه". وانهالت عليه التعليقات من متابعيه "أحلى لاعب في مصر" و"الحريف اللي كان بيمتعنا" و "الجرائز ومصر 4/0" و"أتم أفريقيا2010".

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