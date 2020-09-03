رامي صبري يسترجع ذكرياته مع عامر منيب

نشر الفنان رامي صبري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنان الراحل عامر منيب. وعلق رامي صبري على الصورة قائلا ""انهارده عيد ميلاد حبيبي الغالي عامر منيب الله يرحمك وحشتني يا حبيبي عيدك في الجنه". ويذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناة "يوتيوب"، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

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