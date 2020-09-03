رامي صبري يسترجع ذكرياته مع عامر منيب

وعلق رامي صبري على الصورة قائلا ""انهارده عيد ميلاد حبيبي الغالي عامر منيب الله يرحمك وحشتني يا حبيبي عيدك في الجنه".
وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
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