الرياضة

مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن انضمام أيوب الكعبي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى جماهير النادي الأهلي مفاجأة بشأن التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي مهاجم نادي هيبى فورتشن الصينى السابق.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع الكعبي خلال الساعات القليلة الماضية لينضم للفريق في الصيف.

ونفى أحد المسئولين بالنادي الأهلي كل الأنباء المنتشرة مشيرا إلى أن النادي لم يحصل على توقيع اللاعب ولكنه لازال في مفاوضات معه.

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ويحاول الأهلي رفع عرضه لضم الكعبي ليصل إلى 2 مليون دولار لضمه بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات مقبلة ولكنه يواجه منافسه قوية من العديد من الأندية التي ترغب في ضمه.

وكان أيوب الكعبي قد قام بفسخ تعاقده مع نادي هيبى فورتشن الفترة الماضية وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع الكعبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها نادي الترجي التونسي والزمالك وبيراميدز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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