نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ووادى دجلة فى الدورى المصرى والقنوات الناقله في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة يوم الجمعة القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء يسعي فيه المارد الأحمر للفوز من أجل الاقتراب أكثر من التتويج بلقب المسابقة بينما وادى دجلة يرغب فى التواجد فى مركز متقدم بجدول الدوري.
موعد مباراة الأهلي ووادى دجلة والقنوات الناقله
تقام مباراة الأهلي ووادى دجلة يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز على فريق المصري بهدفين دون رد سجلهم كل من أليو بادجي وحمدي فتحي بينما دجلة حقق الفوز على أف سي مصر بهدفين لهدف الجولة الماضية.
ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة بينما وادى دجلة فى المركز العاشر برصيد 26 نقطة.
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