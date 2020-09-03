الرياضة

صدام ناري بين ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام ناري بين ألمانيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الخميس، في مدينة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الأولى للنسخة الجديد من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، التي تقام بدون جماهير، بسبب انتشار فيروس .

 

وتعد مباراة الليلة هي المباراة الرسمية الأولى التي تجمع بين المنتخبين منذ  نصف نهائي مونديال عام 2010، عندما حققت إسبانيا الفوز 1-0 في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

ومنذ هذه المباراة تقابل المنتخبان وجها لوجه مرتان ودياً، فاز "المانشافت" 1-0 في 2014، وانتهى اللقاء الثانى بالتعادل 1-1 في 2018.

 

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ويغيب عن صفوف المنتخب الألماني العديد من العناصر الأساسية التي استبعدها المدرب يواكيم لوف، ومن أبرزهم الثنائي مانويل نوير، وتير شتيغن، وفضل لوف عدم استدعاء لاعبي بايرن ميونخ بعد خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا، باستثناء نيكلاس سولي العائد مؤخراً من الإصابة.

 

في المقابل، استدعى إنريكى العديد من العناصر الشابة في قائمة المنتخب الإسباني مثل أوسكار رودريغيز، أنسو فاتي، إريك غارسيا، أوناي سيمون، وأداما تراورى، فيما تم استبعاد الظهير الأيسر لنادي برشلونة، جوردي ألبا.

 

ويلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبات الأخرى في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبي للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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