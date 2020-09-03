نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتلر يقود هيت لتحقيق فوزا مثيرا على باكس بدوري كرة السلة الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز جيمي باتلر رميتين حرتين بعد نهاية المباراة ليقود ميامي هيت للفوز 116-114 على ميلووكي باكس في الدور قبل النهائي للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ونفذ باتلر رميتين حرتين بعد حصوله على خطأ ضد يانيس أنتيتوكومبو بعد انتهاء وقت المباراة لكن الكرة كانت خرجت من يده قبل 0.3 ثانية من النهاية.

وكاد باتلر أن يهدر الرمية الأولى التي دخلت بعد لمس الحلقة مرتين ليخرج لاعبو باكس من الملعب وينفذ لاعب هيت الرمية الثانية بنجاح.

ويتقدم هيت 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وهذه هي المرة الأولى منذ اعتماد نظام التصنيف بمشاركة 16 فريقا في 1984 التي يخسر فيها المصنفان الأول والثاني في الشرق أول مباراتين في الدور قبل النهائي إذ يتأخر تورونتو رابتورز حامل اللقب 2- 0 أمام بوسطن سيلتيكس.

وبعد بداية متكافئة أنهى هيت الربع الأول متقدما 38-29 بعدما أحرز ثماني نقاط مقابل نقطتين لمنافسه في آخر دقيقتين. وواصل هيت سيطرته وارتفع الفارق إلى 13 نقطة وهو الأعلى في المباراة في منتصف الربع الثاني.

وقلص باكس النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم هيت 66-60.

وأدرك باكس التعادل 78-78 قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث بفضل تسجيله 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لمنافسه في ظل تراجع باتلر، الذي أحرز 40 نقطة في المباراة، بعد أداء دفاعي رائع من ويسلي ماثيوز ضده.

لكن هيت استعاد تفوقه مرة أخرى لينتهي الربع الثالث بتقدمه بأربع نقاط فقط.

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وتقدم باكس في بداية الربع الأخير لأول مرة منذ بداية المباراة غير أن هيت سرعان ما فرض هيمنته بعد أداء دفاعي قوي مقابل تراجع هجوم باكس الذي ظهر بدون حلول.

وبدا أن هيت حسم المواجهة عندما تقدم 113-107 قبل 19.8 ثانية من النهاية.

وسجل أنتيتوكومبو نقطتين ليقلص الفارق إلى أربع نقاط.

وارتكب باتلر خطأ غريبا عندما وصلته الكرة وسط ضغط اثنين من لاعبي باكس ولم يطلب وقتا مستقطعا وأخطأ في تمرير الكرة لتصل إلى بروك لوبيز الذي أحرز نقطتين لتصبح النتيجة 113-111 قبل 8.5 ثانية من النهاية.

وحصل باتلر على خطأ وكان بحاجة لتسجيل الرميتين لحسم الفوز لكنه أهدر الأولى قبل أن يسجل الثانية ليتوجب على باكس تسجيل رمية ثلاثية لمعادلة النتيجة.

وارتكب جوران دراجيتش خطأ ضد كريس ميدلتون أثناء محاولة ثلاثية وأحرز لاعب باكس ثلاث رميات حرة ليدرك التعادل 114-114 قبل 4.3 ثانية من النهاية وبدا أن المباراة ستصل إلى الوقت الإضافي.

وعانى هيت لإيصال الكرة إلى باتلر الذي سدد الكرة لكن أنتيتوكومبو لمسه بعد التصويب ليحتسب الحكم خطأ برميتين حرتين نفذها باتلر ليمنح فريقه الفوز.

ولأول مرة في تاريخ هيت في الأدوار الإقصائية يحرز سبعة من لاعبيه عشر نقاط على الأقل.

وتصدر دراجيتش قائمة مسجلي هيت برصيد 23 نقطة وتبعه البديل تايلر هيرو وله 17 نقطة.

واكتفى باتلر بإحراز 13 نقطة من بينها خمس نقاط فقط في الشوط الثاني منها ثلاث رميات حرة.