الرياضة

صراع الوصافة يشعل موقعة بيراميدز والزمالك بـ الدوري

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يستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي،  ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة الليلة أو التعادل  على أقل لتقدير لاحتفاظه بالمركز الثاني، وتعزيز فرصه في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم المقبل.

في المقابل يدخل الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل انتزاع الوصافة من بيراميدز.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد.

ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طنطا مع الاتحاد السكندري، نادي مصر مع حرس الحدود، المقاولون العرب مع المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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