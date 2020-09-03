صراع الوصافة يشعل موقعة بيراميدز والزمالك بـ الدوري

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز في مباراة الليلة أو التعادل على أقل لتقدير لاحتفاظه بالمركز الثاني، وتعزيز فرصه في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، خلال الموسم المقبل.
في المقابل يدخل الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون مباراة اليوم، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل انتزاع الوصافة من بيراميدز.
كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد.
ويحتل بيراميدز وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.
ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طنطا مع الاتحاد السكندري، نادي مصر مع حرس الحدود، المقاولون العرب مع المصري.
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