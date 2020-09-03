ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لمواصلة انتفاضته بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.
كان الاتحاد السكندري اكتسح الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.
في المقابل يطمح طنطا بقيادة مدربه الجديد أحمد سامي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر، للحفاظ على حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
وخسر فريق طنطا جميع مبارياته منذ استئناف مسابقة الدوري في أغسطس الماضي، حيث سقط أمام بيراميدز وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وسموحة.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 16 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري المصري.. الاتحاد يسعى لمواصلة انتفاضته على حساب طنطا الجريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.