الدوري المصري.. الاتحاد يسعى لمواصلة انتفاضته على حساب طنطا الجريح

يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره طنطا اليوم، الخميس، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف لمواصلة انتفاضته بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

كان الاتحاد السكندري اكتسح الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح طنطا بقيادة مدربه الجديد أحمد سامي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر، للحفاظ على حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وخسر فريق طنطا جميع مبارياته منذ استئناف مسابقة الدوري في أغسطس الماضي، حيث سقط أمام بيراميدز وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي وسموحة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 16 نقطة.