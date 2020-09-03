الرياضة

جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة -  

شن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، هجومًا على ناديه الحالي، مؤكدًا أن الملكي لم يسمح له بالرحيل، بعدما حاول مغادرة المرينجي في العام الماضي.

 

وقال بيل في حواره مع قناة "سكاي سبورتس"،: "عندما أتي إلى هنا (منتخب ويلز) أشعر بسعادة كبيرة وراحة شديدة واستقبال جيد".

 

وتابع: "ما يُقال في مدريد لا يؤثر عليّ، بصراحة لدي خبرة في التعامل مع هذا، فعندما أتي إلى هنا أشعر بالسعادة والحماس الشديد وأكون متحفزًا للعب كرة القدم".

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وعن مستقبله، أوضح: "إنه سؤال يوجه للنادي، لأنني حاولت الرحيل في العام الماضي والنادي منع كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لم يسمحوا لي بالمغادرة، لذلك يجب أن نسأل النادي".

 

وتابع: "أريد لعب كرة القدم، ومتحمس للقيام بذلك، لكن النادي هو من يتحكم في كل شيء، ما الذي يمكنني فعله؟ لدي عقد وما يمكنني فعله هو الاستمرار في ما أفعله وأرى ما سيحدث".

 

وسئل بيل حول ما إذا كان يرغب في الرحيل عن الريال، وفي هذا الصدد، قال: "أريد أن ألعب كرة القدم، لا يزال عمري 31 عامًا فقط وأنا في حالة جيدة، لا يزال لدي الكثير لأقدمه، أنا بين يدي النادي، لكنهم يجعلون الأمور صعبة للغاية".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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