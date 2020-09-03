نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليونيل ميسي يتراجع في موقفه ضد برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لن يغادر قلعة كامب نو رغم الأزمة المشتعلة بينهما لرغبته في الرحيل وفقًا لبنود عقده.

وذكرت صحيفة TyC الأرجنتينية أن ميسي سيبقى مع فريق برشلونة بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 90٪ وأن كل ما يحدث داخل كواليس ملعب الكامب نو لن يؤثر على علاقته مع النادي الكتالوني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي رغم الأزمات الكثيرة مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة فإنه قد يوافق على البقاء إذا تم تنفيذ مطالبه بتدعيم الفريق من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.