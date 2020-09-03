نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحدى بيراميدز على وصافة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد الدفاع الجوي في الساعة الثامنة والنصف اليوم الخميس، مواجهة ساخنة تجمع الزمالك وبيراميدز على وصافة الدوري المصري وانتزاع المركز الثاني، حيث يتساوى الفريقان في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما.

مباراة اليوم تحمل أهمية خاصة للفرنسي كارتيرون، ولاعبي الفريق والجماهير، لأن بيراميدز الطرف الثالث في مثلث القوى العظمى بمصر حالياً، ويحتاج الزمالك للفوز عليه في مباراة اليوم للتأكيد على أن الفريق لم يحصد بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي، والفوز علي الأهلي في الدوري بمحض الصدفة.

ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للإيقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة إنبي التي حقق فيها الزمالك الفوز 1-0، ومحمد حسن وحازم إمام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس كارتيرون الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز، لتعويض غياب طارق حامد عن المباراة، بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة إنبى الماضية، والتي انتهت بفوز الزمالك 1-0، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.

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ومن المنتظر أن يشارك الزمالك في مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، يوسف أوباما، ومصطفى محمد.

على الجانب الأخر، يعانى فريق بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد في العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى تدريب الإثنين الماضي، حيث غاب صانع الألعاب الدولي عن آخر مباراتين لبيراميدز، وبالتحديد مواجهتي الإنتاج الحربي، والتي انتهت بفوز بيراميدز 3-0، كما غاب عن مباراة أسوان التي انتهت بفوز الفريق السماوي 2-1، عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدوري المصري.

كما تعرض أحمد الشناوى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعي، الأمر الذي سيجعل المدير الفني الكرواتى أنتي تشاتشيتش يستبعد الثنائي من حساباته فى مواجهة "الفارس الأبيض"، كما يغيب دودو الجباس بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة أسوان.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: مهدي سليمان، علي جبر، عبدالله بكري، رجب بكار، محمد حمدي، محمد فاروق، إبراهيم حسن، إبراهيم عادل، عمر جابر، نبيل عماد دونغا، جون أنطوي.