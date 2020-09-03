حازم إمام يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق مفاجأة جديدة بشأن مشاركة كل من نادي الزمالك والنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "من المتوقع أن تلتزم اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الصمت خلال الوقت الحالي ولن تحسم موقفها، مؤكدًا أنه مازال هناك 50 يوماً، وذلك قبل تحديد الأندية المشاركة في بطولتي أفريقيا".
وأضاف: "اللجنة الخماسية بنسبة 90% سوف تعود إلى ترتيب الموسم الماضي، ولكن هناك ترقب لمصير بطولة دوري الأبطال والكونفيدرالية، وذلك خلال النسخة الحالية، حيث في حال تأجيل مباريات الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء فسوف يساعد ذلك اللجنة الخماسية على إنهاء الدوري قبل يوم 20 أكتوبر".
واختتم: "أن هناك أزمة كبيرة في المغرب، وهي ابتعاد أندية الوداد والرجاء عن المشاركة بسبب جائحة كورونا، وقد يتسبب ذلك في تأجيل البطولة".
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