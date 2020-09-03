نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ميسي يفكر في التراجع والاستمرار مع برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فجر تقرير أرجنتيني، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.
وأكدت قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، أن هناك فرصة بنسبة 90% أن يستمر ميسي في برشلونة، واليوم الخميس سيكون لديه قرار نهائي حول هذا الأمر.
وأضافت: "ميسي يُقيم بجدية البقاء في برشلونة حتى عام 2021، والخروج من الباب الكبير بنهاية عقده مع النادي".
وكان خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، قد عقد جلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أمس الأربعاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وأصر بارتوميو على أن عقد اللاعب الأرجنتيني مازال ساريًا ولا يمكنه الرحيل.
وسافر خورخي ميسي إلى برشلونة، من أجل إقناع إدارة النادي الكتالوني برحيل نجله مجانًا، لكن إدارة النادي الكتالوني مُصممة على موقفها حتى الآن.
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