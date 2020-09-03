عبد اللطيف الدوماني: غياب طارق حامد سيؤثر على الزمالك أمام بيراميدز

علق عبداللطيف الدوماني، نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك وبيراميدز الليلة في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويحل فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره ضيفا على بيراميدز فى ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة ٢٤ بالدوري الممتاز.
وقال عبداللطيف الدوماني فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "مباراه مهمه جدا لابد من فوز الزمالك لضمان المركز الثاني وتكون دفعه قوية خلال الفترة المقبلة".
وأوضح ان الفوز على الفرق الكبيره على غرار الاهلي وبيراميدز سيعطي اطمئنانا وثقة قبل مباراه الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأشار إلى أن غياب طارق حامد لحصوله على ٣ انذارات وعدم مشاركته سوف يؤثر نظرًا لقوه اللاعب، إضافة إلى أن البديل له صعب يكون في نفس المستوي لكن الفرق الكبيرة مثل الزمالك تستطيع التعامل مع تلك المواقف.
وشدد على أن الأوراق الرابحة فى صفوف فريق بيراميدز ايريك تراوري وفى صفوف الفارس الأبيض أشرف بن شرقي ويوسف اوباما.
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