بدأت بهزار وانتهت بغرامة.. الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كهربا بعد خناقته مع الشناوي

سادت حالة من الغضب داخل جدارن النادي الأهلي، بعد خناقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق مع زميله محمد اشناوي، قبل مران الفريق، أمس الأربعاء.

ويستعرض دوت الخليج القصة الكاملة لخناقة كهربا مع الشناوي، ورد الأهلي القاسي:

بداية الأزمة:

قالت مصادر بالنادي الاهلي، أن محمود كهربا ظهر بصورة غريبة قبل المران حيث كان دائم الهزار والمداعبات ولكن محمد الشناوي طالبه بالهدوء وعدم الخروج عن النص في الهزار مع أحد اللاعبين فرد كهربا بصورة سيئة والفاظ غير لائقة فتطور الأمر بين الثنائي مما أدى إلى محاولة اللاعب التعدي علي الحارس بالأيدي ولكن تحلي الشناوي بالهدوء التام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن وصل إلى المران الذي جاء مشحون الأجواء وسط ترقب من جميع اللاعبين لما سيحدث مع كهربا خاصة أن هناك حالة استياء من اللاعب في ظل تجاوزه المستمر طوال الفترة الماضية .

عقب المران قرر سيد عبدالحفيظ استدعاء كهربا لمعرفة أسباب ما حدث ولكن اللاعب رد بأسلوب مبالغ فيه وتجاوز غير مقبول تجاه منصب مدير الكرة لدرجة أنه قال نصًا:" أنا ضحيت عشان أجي واتحملت كتير أوي وفي الآخر بتعملوا معايا كده"، وغادر المكان بعد أن وجه بعض الكلمات لمدير الكرة.

الأهلي يوقع عقوبة قاسية ضد كهربا:

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قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري، كما وقع على اللاعب عقوبة التدريب المنفرد.

كهربا يعتذر:

اعتذر كهربا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق . وأضاف أن اللاعب اكد إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

الخطيب يطالب بغلق أزمة كهربا: