نجم الأهلي السابق: مهارات بن شرقي ترجح كفة الزمالك أمام بيراميدز

أكد احمد نخلة نجم النادى الاهلي السابق أن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة صعبة على الفريقين لافتا إلى أن المهارات الفردية ترجح كفة الفارس الأبيض للفوز باللقاء.
ويحل فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الزمالك ضيفا على نادى بيراميدز فى ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة ٢٤ بالدورى الممتاز.
قال أحمد نخلة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. المباراة صعبة ومتكافئة بين الفريقين والزمالك يمتلك المهارات الفردية التي ترجح كفته حيث يضم بين صفوفه أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى محمد القادرين على حسم اللقاء لصالح الفارس الأبيض.
لفت إلى أن غياب طارق حامد لحصوله على الإنذار الثالث لن يؤثر ويمكن تعويضه باحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أن الزمالك بعد فوزه على الأهلى شعر أمه فعل كل شيء فى الدورى وتعرض بعدها للخسارة أمام المقاولون العرب.
شدد على ان فريق بيراميدز يعتبر بمثابة منتخب مصر واستطاع خلال عامين المنافسة بقوة ومناطحة الكبار وحقق فوزا على الأهلى عدة مرات ويمتلك عناصر قوية للغاية وينافس على المركز الثاني ونجح خلال عامين فى فرض شخصيته فى الدورى المصرى وبلغ المربع الذهبي فى كأس الكونفيدرالية.
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