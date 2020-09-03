الرياضة

شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل خناقة كهريا والشناوي في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هناك اشتباكا شديدا بالأيدي حدث بين ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمد الشناوي في مران اليوم.

 

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، مساء أمس الأربعاء، عن تغريم محمود كهربا مليون جنيه، بسبب ما بدر منه في مران الفريق.

 

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة بدأت بمزاح كهربا مع زملائه بألفاظ غير لائقه، وهو ما أثار الشناوي بصفته قائدا للفريق، وعاتب كهربا ما أدى للشجار بينهما، ثم تجدد الشجار في ممر غرفة الملابس ثم في الطريق للملعب، وكان المخطئ دائمًا هو كهربا.

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وتابع شوبير إلى أن المدرب استبعد كهربا من المران، ثم وقّع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة غرامة مليون جنيه على اللاعب، الذي عاد مرة أخرى واعتذر لمنظومة الكرة بالنادي عن ما بدر منه.

 

ونفى شوبير بشكل قاطع أن يكون كهربا اعتدى على سيد عبد الحفيظ، أو تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي، أو طالب رفع الغرامة، مؤكدًا أن كهربا غير راض وغاضب بشدة مما حدث.

 

وشدد شوبير على أن كهربا قد يدفع ثمن تصرفاته بعدم التواجد داخل الأهلي الموسم القادم، إذا لم يفهم معنى العقوبة ويصلح من أفعاله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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