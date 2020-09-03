نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولودية وهران يتعاقد مع المهاجم نقاش لموسمين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مولودية وهران المنافس في الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع هشام نقاش مهاجم مولودية الجزائر لموسمين.
وقال النادي عبر حسابه على فيس بوك: "وقع نقاش على عقد يمتد لموسمين بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الطيب محياوي بعد أن أصر المدرب الجديد الفرنسي برنار كازوني على استقدامه".
ونقاش أحدث صفقة يبرمها مولودية وهران، الذي احتل المركز التاسع الموسم الماضي، بعد حارس شباب قسنطينة حسام ليمان ومهاجم وداد بوفاريك عادل خطابي وشريف صيام لاعب جمعية عين مليلة.
وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في يوليو (تموز) الماضي عدم استكمال موسم 2019-2020 بسبب جائحة كوفيد-19 مع منح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد.
وهذا هو اللقب السابع في تاريخ شباب بلوزداد الذي كان يتصدر المسابقة في ختام الجولة 22 عندما قررت وزارة الشباب والرياضة إيقافها في 16 مارس (آذار) الماضي بسبب الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مولودية وهران يتعاقد مع المهاجم نقاش لموسمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.