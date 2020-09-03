مولودية وهران يتعاقد مع المهاجم نقاش لموسمين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مولودية وهران المنافس في الدوري الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع هشام نقاش مهاجم مولودية الجزائر لموسمين. وقال النادي عبر حسابه على فيس بوك: "وقع نقاش على عقد يمتد لموسمين بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الطيب محياوي بعد أن أصر المدرب الجديد الفرنسي برنار كازوني على استقدامه". Advertisements ونقاش أحدث صفقة يبرمها مولودية وهران، الذي احتل المركز التاسع الموسم الماضي، بعد حارس شباب قسنطينة حسام ليمان ومهاجم وداد بوفاريك عادل خطابي وشريف صيام لاعب جمعية عين مليلة. وقرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم في يوليو (تموز) الماضي عدم استكمال موسم 2019-2020 بسبب جائحة كوفيد-19 مع منح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد. وهذا هو اللقب السابع في تاريخ شباب بلوزداد الذي كان يتصدر المسابقة في ختام الجولة 22 عندما قررت وزارة الشباب والرياضة إيقافها في 16 مارس (آذار) الماضي بسبب الجائحة.

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