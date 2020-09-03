نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلز يرفض تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض داني ميلز مدافع فريق مانشستر سيتي السابق فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.
وأوضح ميلز لموقع جول العالمي أن المبلغ الذي ستنفقه إدارة مان سيتي في التعاقد مع ميسي كبير للغاية لذلك إذاكان على الإدارة استثمار مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني، فيمكنها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفيرجيل فان ديك من ليفربول الإنجليزي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وأكد خورخي ميسي، والد المهاجم الأرجنتيني ووكيل أعماله إمكانية انتقال نجله إلى صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يتم التحدث في الأمر مع النادي الإنجليزي، نافيًا وجود اتصالات مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميلز يرفض تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.