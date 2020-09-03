الرياضة

ميلز يرفض تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض داني ميلز مدافع فريق مانشستر سيتي السابق فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو.

 

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وأوضح ميلز لموقع جول العالمي أن المبلغ الذي ستنفقه إدارة مان سيتي في التعاقد مع ميسي كبير للغاية لذلك إذاكان على الإدارة استثمار مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني، فيمكنها التعاقد مع ثلاثة لاعبين، هم، روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفيرجيل فان ديك من ليفربول الإنجليزي وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

 

وأكد خورخي ميسي، والد المهاجم الأرجنتيني ووكيل أعماله إمكانية انتقال نجله إلى صفوف مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لم يتم التحدث في الأمر مع النادي الإنجليزي، نافيًا وجود اتصالات مع بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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