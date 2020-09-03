فايلر وعبد الحفيظ يعقدان جلسة مع لاعبي الأهلي قبل موقعة دجلة

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة وادي دجلة غدًا.
ومن المقرر أن يركز فايلر وعبد الحفيظ مع لاعبي الفريق الأحمر على أهمية مباراة الغد أمام وادي دجلة وضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في مشوار الفريق المميز نحو التتويج بلقب الدوري.
كما يركز المدير الفني ومدير الكرة بالنادي الأحمر على لاعبيه بعدم التأثر بما حدث في الساعات الماضية وتحديدًا أزمة كهربا لاعب الفريق والتي ضربت الفريق بالأمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة جمعهم من الفوز في 20 مباراة والتعادل في مباراتين فيما مُني بالخسارة في لقاء وحيد.
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