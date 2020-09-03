نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول أمام بيراميدز، ضمن إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك
وفي سياق متصل تُنقل مواجهة الزمالك ضد بيراميدز، بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريًا، عبر قناة أون تايم سبورت.
ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري المصري
يحتل بيراميدز صاحب الأرض والضيافة، المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بنفس عدد النقاط مع فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة الفريق السماوي
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.