ذكرى حب ووفاء وعرفان.. حازم إمام يوجه رسالة للراحل محمود الجوهري في ذكراه الثامنة

تذكر حازم إمام لاعب الزمالك السابق، الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لـ الأهلي والزمالك والمنتخب الأول، والذي تحل اليوم الذكرى الـ 8 لوفاته عقب صراع طويل مع المرض.

وكتب حازم امام عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك: ذكرى حب ووفاء وعرفان للراحل المدرب القدير محمود الجوهري.

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وكان قد صرح حازم إمام لاعب الزمالك بالسابق بأن الاهتمام الأوروبي به بدأ أثناء بطولة أمم إفريقيا 1996، قائلًا إنه حصل على فرصة الاختبار في مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى أودينيزي الإيطالي.

وقال حازم إمام في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "في بطولة أمم إفريقيا 1996، لعبنا أمام أنجولا وكان مدربهم برتغالي، فجاء إلي وقدم بطاقته التعريفية وأخبرني أن سبورتينج لشبونة مهتم بي للغاية، واستمعت لكلامه وأكد عليه مجدي عبدالغني".

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وتابع: "هاني رمزي جلس معي بعد مباراة الكاميرون أنا وياسر رضوان وأخبرنا أنهم في ألمانيا سألوه عنا، وطالبني بالظهور بشكل جيد في مباراة جنوب إفريقيا، ولعبت بشكل جيد وصنعت الهدف".

وأضاف: "بعد ذلك جاء رود كرول وتحدث معي بأنهم في إيطاليا يرغبون في خدماتي وشعرت أنه أمر كبير لأن الدوري الإيطالي في هذا الوقت كان بقوة الدوري الانجليزي حاليًا".

واستطرد: "قبل مباراة زامبيا جاء إلي في الفندق 2 من سامبدوريا والمحامي الخاص بالنادي، وكان في هذا التوقيت فريق كبير يضم رود خوليت ومانشيني وأخبرته أنني بالطبع مهتم باللعب في إيطاليا، فقرروا الحديث مع الزمالك بعد نهاية البطولة".

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