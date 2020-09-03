الرياضة

كواليس اجتماع رئيس برشلونة بـ والد ميسي

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كشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية كواليس اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بـ خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم البلوجرانا.

كان ميسي أخبر إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي، رغن عقده الممتد حتى صيف 2021.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن لقاء بارتوميو  مع والد ليونيل ميسي، كان وديبا للغاية، ولم يشهد أي توترات".

وأضافت الصحيفة، أن بارتوميو أكد لـ خورخي رغبة الإدارة في بقاء ميسي مع برشلونة خلال الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد له لموسمين إضافين، خاصة أنه سيكون حجر الأساس في مشروع كومان الجديد.

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وأشارت الصحيفة، أن والد ميسي قال لـ بارتوميو:" إذا كان والد النجم الأرجنتيني قال لـ بارتوميو:" إذا كان ميسي لا يريد الاستمرار مع الفريق، فمبف سيوافق على تجديد عقده!".

وتابعت الصحيفة:" أن إدارة برشلونة أخبروا حاولوا إقناع والد ميسي، أن نجاح نجله مع مانشستر سيتي ليس مضمونا، خاصة وأن الفريق لم يستطيع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حتى في ظل جوارديولا".

يذكر أن نادي مانشستر سيتي هو الأقرب لضم ليونيل ميسي، حال رحيل البرغوث الأرجنتيني عن نادي برشلونة، خلال الصيف الحالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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