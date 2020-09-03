كان ميسي أخبر إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي، رغن عقده الممتد حتى صيف 2021.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن لقاء بارتوميو مع والد ليونيل ميسي، كان وديبا للغاية، ولم يشهد أي توترات".
وأضافت الصحيفة، أن بارتوميو أكد لـ خورخي رغبة الإدارة في بقاء ميسي مع برشلونة خلال الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد له لموسمين إضافين، خاصة أنه سيكون حجر الأساس في مشروع كومان الجديد.
وأشارت الصحيفة، أن والد ميسي قال لـ بارتوميو:" إذا كان والد النجم الأرجنتيني قال لـ بارتوميو:" إذا كان ميسي لا يريد الاستمرار مع الفريق، فمبف سيوافق على تجديد عقده!".
وتابعت الصحيفة:" أن إدارة برشلونة أخبروا حاولوا إقناع والد ميسي، أن نجاح نجله مع مانشستر سيتي ليس مضمونا، خاصة وأن الفريق لم يستطيع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حتى في ظل جوارديولا".
يذكر أن نادي مانشستر سيتي هو الأقرب لضم ليونيل ميسي، حال رحيل البرغوث الأرجنتيني عن نادي برشلونة، خلال الصيف الحالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كواليس اجتماع رئيس برشلونة بـ والد ميسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.