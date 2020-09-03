الرياضة

بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفاوض صفقات من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بيراميدز جهوده لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2020 - 2021، حيث يسعي لحسم التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين من داخل وخارج مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف نادي بيراميدز التعاقد مع الثنائي المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبا تشينا فورشين الصيني السابق، والليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي لتدعيم صفوف الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وفتح مسئولو نادي بيراميدز المفاوضات مع الثنائي الكعبي والهوني لمعرفة الطلبات المالية والراتب السنوي لهما تمهيدا للتعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي.

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وتعد صفقة المغربي أيوب الكعبي أسهل لنادي بيراميدز من صفقة حمدو الهوني، حيث لا يرتبط اللاعب المغربي بأي ناد في الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع ناي هيبا فورشن الصيني مؤخرا، ولن يكلف النادي أي أموال.

ويحاول مسئولو نادي بيراميدز الوصول إلي اتفاق مع أيوب الكعبي للإنضمام لصفوف الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل، ولكنه يواجه منافسة شرسة من النادي الأهلي وبعض الأندية التركية التي تسعي لضم اللاعب ايضًا.

بينما يستعد النادي السماوي لتقديم عرضا رسميا لنادي الترجي التونسي لضم الليبي حمدو الهوني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويعد الثنائي الكعبي والهوني من أفضل اللاعبين على الساحة العربية في الوقت الحالي وسيمثلا إضافة قوية للفريق السماوي حال اتمام التعاقد معهما بشكل رسمي في الفترة القادمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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