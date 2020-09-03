نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. طارق رمضان مديرا فنيا لـترسانة السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي ترسانة السويس البحرية، برئاسة عصام مغربي ، مع طارق رمضان، ليتولى تدريب الفريق السويسي في الموسم الجديد بدوري القسم الرابع.

وسبق لـ " طارق رمضان " أن حقق نتائج مميزة مع فرق غزل السويس، ومركز شباب المدينة، لتتم الاستعانة به مجددا أملاً في تحقيق الصعود لدوري القسم الثالث.

وحسم التعاقد ميمي شوقي نائب رئيس النادى، و محمود صلاح راعي النادي، مع " طارق رمضان " أحد المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في السويس، وسبق أن حقق نتائج مميزة مع فرق غزل السويس ومركز شباب المدينة من قبل، لتتم الاستعانة به مجددا أملاً في تحقيق الصعود لدوري القسم الثالث.

ويتكون الجهاز المعاون لطارق رمضان من محمد رمضان، مدرب عام ، أشرف أنور وأيمن كامل وأحمد أيوب ، مساعدان ، عبدالله إسماعيل ، مدرب حراس المرمى ، محمد موسى ، مدير إداري.