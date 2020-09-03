الأهلي يستطلع رأي فايلر للتعاقد مع نجم منتخب مصر الأوليمبي

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أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسؤولو النادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لاستطلاع رأيه حول التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادي ومنتخب مصر الأوليمبي. ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في معرفة رأي المدرب السويسري في اللاعب قبل التفاوض بشكل رسمي مع نادي إنبي لضم اللاعب. Advertisements ويسعى مسؤولو النادي الأهلب للتعاقد مع مدافع قوي لتعويض محمود متولي مدافع الفريق والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة لا تقل عن ٧ أشهر. ومن المقرر أن يحسم المدرب السويسري موقف الأهلي من التعاقد مع لاعب منتخب مصر الأوليمبي، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

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