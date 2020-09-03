الصفاقسي يقترب من ضم فخر الدين بن يوسف

كان فخر الدين بن يوسف أعلن، أمس الأربعاء، عودته إلى تونس، بعد انتهاء إعارته مع الإسماعيلي، ورفضه الاستمرار مع الدروايش بدون عقد جديد.
وذكر موقع "فوت 24" التونسي، أن فخر الدين بت يوسف بات قرييبا من ارتداء قميص نادي الصفاقسي مجددًا.
وأضاف الموقع، أن مسؤولى الصفاقسي دخلوا في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف مؤخرًا، وتوصلوا إلى اتفاق مع اللاعب.
يذكر أن القيمة التسويقية لـ فخر الدين بن يوسف تبلع 650 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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