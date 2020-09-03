تطور مفاجئ.. والد ميسي يؤكد إمكانية بقاء " ليو" في برشلونة

أكد خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، احتمالية بقاء نجله مع البلوجرانا، خلال الموسم المقبل.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل، رغم عقده الممتد مع النادي، حتى صيف 2021.

وقال والد ميسي في تصريحات أبرزتها إذاعة " كواترو" الإسبانية، ردا على سؤال إمكانية استمرار مع برشلونة الموسم المقبل:" نعم".

وعن اجتماعه بـ جوسيب بارتوميو لمناقشىة مصير ميسي، قال والد ميسي:" كان جيد جدا".

يذكر أن تقرير أرجنتيني أكد أمس الأربعاء، أن فرص بقاء ميسي مع برشلونة، خلال الموسم المقبل أصبحت 90 %.