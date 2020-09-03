تطور مفاجئ.. والد ميسي يؤكد إمكانية بقاء " ليو" في برشلونة

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة مؤخرا برغبته في الرحيل، رغم عقده الممتد مع النادي، حتى صيف 2021.
وقال والد ميسي في تصريحات أبرزتها إذاعة " كواترو" الإسبانية، ردا على سؤال إمكانية استمرار مع برشلونة الموسم المقبل:" نعم".
وعن اجتماعه بـ جوسيب بارتوميو لمناقشىة مصير ميسي، قال والد ميسي:" كان جيد جدا".
يذكر أن تقرير أرجنتيني أكد أمس الأربعاء، أن فرص بقاء ميسي مع برشلونة، خلال الموسم المقبل أصبحت 90 %.
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