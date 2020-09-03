صراع الوصيف.. خبراء عن لقاء بيراميدز والزمالك: صعب وغياب طارق حامد وعبدالله السعيد غير مؤثر

يحل فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس فريق الزمالك نظيره ضيفا على بيراميدز فى ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة ٢٤ بالدورى الممتاز.

فى صراع الوصيف ضمن منافسات الدورى الممتاز يعلق الزمالك آماله على نيل المركز الثاني من أجل الاستمرار فى المشاركة بدورى ابطال افريقيا.

فيما يرغب منافسه القوى فريق بيراميدز على المركز الثاني فى الماضى قدما نحو الامان وعبور القلعة البيضاء من أجل التواجد ضمن كبار القارة السمراء فى النسخة القادمة لأول مرة فى تاريخه.

دوت الخليج يرصد آراء خبراء كرة القدم فى لقاء الفارس الأبيض أمام الفريق السماوي.

فى البداية أكد احمد نخلة نجم النادى الاهلي السابق أن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة صعبة على الفريقين لافتا إلى أن المهارات الفردية ترجح كفة الفارس الأبيض للفوز باللقاء وقال:" المباراة صعبة ومتكافئة بين الفريقين والزمالك يمتلك المهارات الفردية التي ترجح كفته حيث يضم بين صفوفه أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفى محمد القادرين على حسم اللقاء لصالح الفارس الأبيض.

لفت الى ان غياب طارق حامد لحصوله على الانذار الثالث لن يؤثر ويمكن تعويضه باحمد سيد زيزو مشيرا إلى ان الزمالك بعد فوزه على الاهلى شعر انه فعل كل شيء فى الدورى وتعرض بعدها للخسارة امام المقاولون العرب.

شدد على ان فريق بيراميدز يعتبر بمثابة منتخب مصر واستطاع خلال عامين المنافسة بقوة ومناطحة الكبار وحقق فوزا على الاهلى عدة مرات ويمتلك عناصر قوية للغاية وينافس على المركز الثاني ونجح خلال عامين فى فرض شخصيته فى الدورى المصرى وبلغ المربع الذهبي فى كأس الكونفيدرالية.

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من جانبه علق عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق على حظوظ فريقي الزمالك وبيراميدز الليلة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز وقال.. مباراه مهمه جدا لابد من فوز الزمالك لضمان المركز الثاني وتكون دفعه قوية خلال الفترة القادمة.

اوضح ان الفوز على الفرق الكبيره على غرار الاهلي وبيراميدز بيعطي اطمئنان وثقه قبل مباراه الرجاء البيضاوى فى نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا.

أشار إلى أن غياب طارق حامد لحصوله على ٣ انذارات وعدم مشاركته سوف يؤثر نظرا لقوه اللاعب إضافة إلى ان البديل له صعب يكون في نفس المستوي لكن الفرق الكبيره مثل الزمالك تستطيع التعامل مع تلك المواقف.

اضاف ان الاوراق الرابحة فى صفوف فريق بيراميدز ايريك تراوري وفى صفوف الفارس الابيض اشرف بن شرقي ويوسف اوباما.

فيما أكد أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق ان الفارس الابيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاقرب لتحقيق الفوز على نظيرن فريب بيراميدز الليلة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز وقال.. اعتقد انها ستكون مباراة قوية بين الزمالك وبيراميدز فى ظل الظروف اللى نمر بها خلال الفترة الاخيرة فى الكرة المصرية.

تابع.. غياب طارق حامد بلا شك يؤثر على نادى الزمالك فى منتصف الملعب الا ان الفرنسي كارتيرون يمتلك العديد من البدائل التى تستطيع سد ثغرة غياب اى لاعب أساسي.

استطرد .. هى مباراة قوية ونأمل أن نستمتع بها حيث أنها تضم العديد من النجوم ولاعبي الكرة ماريو عن امنياته أن تسود الروح الرياضية.

واختتم حديثه قائلا.. اعتقد ان الفوز للزمالك وهو الأقرب لحصد الثلاث نقاط واعتقد أن الغيابات ليست مؤثرة لاسيما وانهم يمتلكون البدائل الجيدة.