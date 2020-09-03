البرازيل تنتصر للمرأة .. الاتحاد يفرض المساواة بين المنتخبات من الجنسين

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مساواة منتخب الرجال بنظيره من النساء في الأجور مشيرا إلى أن الجميع يأخذ نفس الجوائز المالية والبدلات .
وأضاف روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإتحاد : لن يكون هناك فارق بين الرجال والنساء الاتحاد سيساوي بين الرجال والنساء في الجوائز المالية والبدلات والنساء سيحصلن على نفس ربح الرجال .
وبناء علي القرار فإن اللاعبة مارتا فييرا دا سيلفا مهاجم فريق أورلاندو برايد الأمريكية والتى حصلت علي جائزة أفضل لاعبة كرة قدم 6 مرات ستحصل على نفس أجر مواطنها نيمار دا سليفا الذي يلعب حاليا لفريق باريس سان جيرمان .
وسيتم تطبيق القرار على جميع الفرق المشاركة في أولمبياد طوكيو العام القادم بجانب بطولة كأس العالم .
جدير بالذكر أن الاتحاد الاسترالي اول من شجع على مساواة المرأة بالرجل في الأجور العام الماضي بينما رفضت الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنتخب السيدات بشأن المساواة .
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