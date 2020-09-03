شاهد.. المسابقة التنشيطية الثانية للأولمبياد الخاص المصري في الجودو

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الهدف من أقامة المسابقة في رياضة الجودو هي الآستعداد للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي من المقرر أن تستضيفها مدينة برلين الألمانية خلال عام 2023.

ويقول "تهامي" إن رياضة الجودو هي من الرياضات التي من المقرر إدراجها بالأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة القادمة ضمن الرياضات المدرجة بالبرنامج، وبدأت الاستعدادات بإقامة دورة تدريبة تأهيلية لإعداد المدربين واليوم آقامة المسابقة التنشيطية في الجودو عبر زووم، والفترة القادمة سوف تشهد إقامة مراكز تدريب رياضي في الجودو استعدادًا لإقامة مسابقة رسمية في تلك الرياضة.

من جانبه أوضح "عمرو محي الدين الطحاوى" نائب المدير الوطني مدير الألعاب المسابقات أن تقييم المسابقات ارتبط بالمظهر العام للاعبين والتحية وكذلك التقييم الفني لعدد من السقطات المختلفة برياضة الجودو منها السقطة الخلفية والسقطة الجانبية والسقطة الأمامية والسقطة الأمامية الدائرية.

واضاف "الطحاوي" أن المسابقة روعي فيها عوامل الأمن والسلامة وعدد من الآشتراطات الهامة للمشاركة منها الجلوس في مكان به شبكة آنترنت مستقرة وهاديء حتى يضمن عدم انقطاع البث والاستماع الجيد للتعليمات، وقوف اللاعب قبل أداء المهارة حامل رقم التسجيل الخاص به بعيدا عن الكاميرا بمسافة كافية تسمح برؤية اللاعب بصورة كاملة وهو يؤدى الحركات المطلوبة بشكل كامل. وآدار المسابقة من النواحي الفنية الأستاذ الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية الرياضية، ورئيس منطقة القاهرة والجيزة بالأتحاد المصري للجودو ومدرب منتخب مصر سابقًا، والمحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص، ونائب المدير الفني لمسابقات الجودو بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019م.

يذكر أن إدارة المسابقات بالأولمبياد الخاص المصري عقدت أمس الأربعاء اجتماع مع المدربين وبحضور اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين من الأماكن المخصصة لهم والإضاءة وكذلك اختبار سرعة الإنترنت ومراجعة المهارات المطلوبة.