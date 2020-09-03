الشباب والرياضة تنفذ دورات اونلاين عن الصحة الانجابية ويوم رياضى للوافدات السوريات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الادارة العامة للتدريب) فعاليات دورة اساسيات التفصيل، والتى تم تنفيذها بمركز شباب العبور في القليوبية على مدار اربعة ايام وبمشاركة 20 فتاة، وذلك فى إطار برامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
وفى سياق التعاون بين الوزارة والصندوق، تم تنفيذ يوم رياضي وتوزيع حقائب الحماية علي الوافدات السوريات والمواطنات المصريات في مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فى إطار أنشطة دمج الوافدات السوريات في المجتمع المصري.
وفى مجال برامج الصحة الإنجابية، تم تنظيم اولى الدورات التفاعلية "اونلاين" والتى تستمر فعالياتها حتى 4 سبتمبر الجارى، وتتناول موضوعات صحة المراهقين، تنظيم الاسرة، العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الاطفال.
ويشارك بالدورات الشباب من الجنسين فى الفترة العمرية من 18 حتى 35 عام، وكذا المستفيدين من أندية السكان بكل من محافظات (اسيوط ، سوهاج، البحر الاحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد والقليوبية)، والتى تستهدف رفع وعى الشباب والفتيات بقضايا السكان والصحة الإنجابية، وتفعيل دورهم فى تحقيق إستراتيجية الدولة للسكان.
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