وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:
-كنت بحبه اوي
وحقق الجوهري العديد من الإنجازات والألقاب على مدار مسيرته كـ لاعب كرة قدم حيث يرصد موقع "دوت الخليج"، أبرز تلك الإنجازات.
بدأ محمود الجوهري مسيرته كـ لاعب وهو في سن الـ 17 حيث أصبح من عناصر الفريق الأول الأساسية في الفترة من 1955 لـ 1964 وتوج مع الفريق بـ 6 القاب للدوري المصري و 3 بطولة كأس مصر وبطولة في دوري القاهرة.
توفي الجوهري عقب الإصابة بـ جلطة دماغية أدت لـ نزيف في المخ وتم نقله لـ أحد المستشفيات في الأردن، حيث تم الإعلان عن وفاته إكلينيكيا وتم إعلان الوفاة رسميا يوم 3 سبتمبر 2012.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكري وفاته... أحمد حسن يوجه رساله للراحل محمود الجوهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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