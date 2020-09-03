الأهلي ليس السبب.. مصدر يكشف حقيقة استبعاد البنا من إدارة لقاء الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، حقيقة استبعاد الدولى محمود البنا من ادارة مباراة الزمالك وبيراميدز واستبداله بزميله محمد الحنفي.

ويلتقى الليلة الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقال المصدر ذاته: لا صحة لاستبدال محمود البنا بعد اختياره حكما لادارة مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة والاستعانة بزميله محمد الحنفي بديلا له.

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وأشار إلى أنه لم يتم اختيار محمود البنا من الأساس لإدارة أى مباراة فى منافسات اليوم الخميس بالدورى المحلى.

وشدد على أن الحكم محمد الحنفي هو الذى تم اختياره من الاساس من قبل لجنة الحكام لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى المسابقة المحلية.

وأوضح أن الدولى محمود البنا أدار أمس الأربعاء مباراة طلائع الجيش وأسوان فى الدورى الممتاز، لافتا إلى أنه لا يمكن تعيين نفس الحكم فى مباراتين متتاليتين.

وقال أيضا لا صحة على الإطلاق ما تردد بشأن استبعاد الدولى محمود البنا من ادارة لقاء الزمالك وبيراميدز لكونه كان حكما لـ var فى الهدف الذى أحرزه مروان محسن فى مرمى الجونة وفاز خلال المباراة النادى الأهلي.