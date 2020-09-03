عبد الحفيظ يرفض تدخلات نجوم الأهلي لتخفيض عقوبة كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توصيات لاعبي الفريق لتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، على خلفية أزمته الأخيرة.
وكان كهربا اشتبك مع مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عقب مران أمس الأربعاء، وتلقى غرامة مالية كبيرة قدرها مليون جنيه.
وتمسك عبدالحفيظ بالعقوبة الموقعه على اللاعب وعدم تخفيضها، مطالبًا جميع اللاعبين بعدم التدخل في هذا الأمر أو المطالبة بالعفو عن المخطيء.
ويستعد الأهلى لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
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