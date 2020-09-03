نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يرفض الجلوس مع كهربا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة عن أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي، مع زميله محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي " مع شوبير " المذاع عبر أون سبورت إف إم "إن كل ما ورد عن اتصال كهربا، بالخطيب وطلبه عقد جلسة معه غير صحيح على الإطلاق"
وتابع: "الخطيب لن يجلس مع كهربا لأن هناك نظاماً إداريا يحكم النادي الأهلي وهو من يجتمع مع اللاعب مدير الكرة أو المدير التنفيذي بالفريق، ويمكنه تقديم شكوي أو طلب لهم، لكنه لم يجتمع برئيس النادي".
واختتم أحمد شوبير: "كهربا زعلان جداً مما صدر منه، ونادم علي فعل مع الشناوي وسيد عبدالحفيظ وحزين لما حدث".
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