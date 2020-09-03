نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدو يقود طنطا ضد الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة محمد فتحي وجدو، وجاء تشكيل طنطا ضد الإتحاد السكندري كالآتي:-

محمد فتحي، محمود مسعود، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، ايهاب سمير، محمد اسعد، حسام غالي، احمد فهمي، اسلام فؤاد، محمد ناجي جدو، جون أفيري.

بينما يجلس علي مقاعد بدلاء طنطا ضد الإتحاد السكندري كلا من:-

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محمد أشرف "حارس مرمي"، محمد الشاذلي، محمد ماجد اونش، عبدالرحمن الدح، احمد الألفي، احمد سعيد اوكا، هاني رشدي، احمد الشناوي، محمود منصور.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام الثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.